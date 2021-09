Para los venezolanos cuando empieza septiembre es por qué diciembre está cerca y ya se ve el pan de jamón en 2021 en algunas panaderías. El mismo arrancó con un costo de diez dólares en su versión sencilla.

Los panaderos destacaron que desde hace cinco años se han venido haciendo dos modelos del famoso pan. Uno de ellos en versión sencilla y otra versión más cara con un poco más de ingredientes; incluso los hacen de queso y hasta con masa de hojaldre.

Comentaron a Noticias24Carabobo que desde el viernes 3 de septiembre comenzaron a hacer los mismos y los pocos que hicieron se vendieron. Comentaron los panaderos que la versión más cara puede costar hasta 15 dólares.

Expresaron que hay ingredientes principales como harina, aceitunas y pasas; además de que el venezolano comienza desde este mes a comprar este producto. Es por ello que muchas panaderías desde el viernes ya lo tienen.

Pan de jamón en 2021 ¿hasta cuanto puede costar?

Para los profesionales del producto este en diciembre y según la inflación puede terminar de 25 a 30 dólares; en su versión sencilla. Aunque muchos panaderos dijeron que siempre se arman combos.

Por ahora solo el producto salió en las bandejas y no todas los sacaron a la venta; pero comentaron los panaderos que apenas una panadería lo pone en venta; los mismos se vuelven virales.

“Muchas personas apenas arranca septiembre y por tradición vienen a buscar el pan; no todos tienen para comprarlo pero los pocos que sacamos se han vendido”; dijo Freddy Oñate, maestro panadero.

Dijeron los panaderos que en los últimos años el mismo no ha tenido tanta venta como hace doce años; “El año pasado a pesar de la pandemia se vendió no con tanto volumen pero si se vendió. No queremos recordar 2016 o 2017 esos años no vendíamos mucho”.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:932 contagios de coronavirus en Venezuela sin reporte en Carabobo