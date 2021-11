Las polvorosas son un plato dulce muy típico de Venezuela. Simplemente se trata de unas galletas elaboradas con harina y manteca, este último ingrediente le dará una suavidad única a los platos.

Es una receta que proviene de la época colonial, y a pesar de sus años, aún se mantiene vigente en el país. Aunque la economía ha golpeado algunos hogares y comercios, todavía hay personas que se entregan a sus creencias culinarias.

Algunos expertos en la cocina, le colocan un toque de canela o limón a las polvorosas. Solamente se trata de hacer estas galletas y recordar los años mozos de Venezuela.

Ingredientes:

200 gramos de harina leudante (de repostería) o todo uso

100 gramos de azúcar (½ taza)

100 gramos de manteca vegetal

½ cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de polvo de hornear o levadura química (en caso de no usa harina leundane)

1 cucharadita de esencia de vainilla

¼ cucharadita de sal

Cómo hacer:

Tras medir todos los ingredientes, precalienta el horno a 200 °C. Luego, mezcla la manteca con la canela y la vainilla. Recuerda que no recomendamos hacer las galletas polvorosas con mantequilla porque su textura varía.

Un truco para obtener otro sabor, solo sustituye la media cucharadita de canela por ralladura de limón y la vainilla por el jugo.

Mezcla bien hasta suavizar completamente la manteca. Es probable que te tome unos 5 minutos batir con una espátula para romper todos los fragmentos de esa grasa. Al final, debes obtener una pasta con consistencia de pomada.

Une la sal y el polvo de hornear con la harina, agrega estos ingredientes a cucharadas a la masa anterior y mézclalos poco a poco. La mejor forma de unirlos es pasar la espátula como si “picaras” la manteca de un lado al otro del molde. Esto hará que la grasa se rompa y se forme una especie de mezcla arenosa, pero de granos grandes. También puedes hacer este paso con las yemas de tus dedos.

Agrega el azúcar de la misma forma, es decir, como “picando” con la espátula o con la yema de tus dedos.

Deberás obtener una masa con una textura de arena más fina debido al azúcar. Asegúrate de usar un azúcar de un grano no muy grande. Eso sí, no utilices azúcar glas porque las polvorosas no quedarían del todo bien.

Compacta la masa con tus manos poco a poco hasta lograr que se una completamente.

Forma una bola con la masa y divídela en dos partes iguales. Haz dos bolas nuevamente y córtalas por la mitad de la misma forma. Repite este proceso hasta obtener unas 16 bolitas. Para formar las galletas polvorosas, compacta bien la masa y dale vueltas entre las palmas de las manos hasta que pase de una forma redondeada a una forma aplanada. No la dejes muy gruesa, pues tiene a crecer un poco durante el horneado.

El adorno tradicional de las polvorosas venezolanas es una cruz y puedes hacerla con un chuchillo bien afilado. Por cierto, estas galletas no necesitan una bandeja engrasada. Incluso puedes hacerlas sin papel para horno.

Hornea las galletas polvorosas durante unos 15 minutos. Las galletas no se van a dorar, por lo tanto, controla bien el tiempo. Al sacarlas del horno, déjalas enfriar un rato antes de retirarlas con una paleta.

