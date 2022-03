Compartir

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski reapareció este lunes y durante un vídeo dijo estar en su país y no temer a nadie. La grabación rompió los rumores sobre la salud y el estado del mandatario.

Indicó que no tiene miedo a nada y que sigue al frente de la lucha que se libra a diario. Zelenski ha estado en varias partes de Kiev, capital de Ucrania. «Me estoy quedando en mi oficina. No me estoy escondiendo. Y no le tengo miedo a nadie», dijo.

Por su parte Ucrania sigue siendo noticia debido al alto número de personas que están dejando ese país. La mayoría está entrando a territorio ruso con en el fin de estar refugiado y a salvo de los ataques.

Las estaciones de trenes de Ucrania, además de autobuses y carros particulares, cualquier medio es utilizado para abandonar Kiev. Rusia ha abierto corredores humanitarios donde lleva alimentos no perecederos y medicinas.

Presidente de Ucrania hace un llamado y Moscú advierte

Zelenski continúa haciendo un llamado a un diálogo concreto donde se respete a Ucrania y cesen los ataques. Por su parte, en Rusia hay preocupación por lo elevado del costo del crudo en el mundo.

Moscú advierte que el barril de petróleo podría superar los 300 dólares o más, si Estados Unidos y la Unión Europa prohíben las importaciones; en medio del conflicto de Rusia y Ucrania en los últimos días.

“Está absolutamente claro que el rechazo del petróleo ruso tendría consecuencias catastróficas para el mercado global”; afirmo el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, en una declaración transmitida por la televisión estatal.

El petróleo a nivel mundial se ha disparado en su costo y pudiera continuar subiendo por el conflicto de Ucrania con Rusia. Los niveles de precio que pudieran alcanzarse serían históricos en el mundo.

