El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo a la covid-19 este sábado; poco más de tres días después de que se le autorizara a salir del aislamiento.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Casa Blanca, este sería un raro caso de efecto rebote, tras el tratamiento con un medicamento antiviral Paxlovid, al que ha sido sometido.

«Amigos, hoy he vuelto a dar positivo en COVID. Esto ocurre con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Sigo en el trabajo y pronto volveré a la carga», detalló el mandatario a través de Twitter.

Noticias24 Carabobo

