El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro llamó este martes, a renovar y transformar las leyes del Poder Popular que se han creado en Revolución.

Durante el lanzamiento del Despliegue Nacional para la Consulta Pública hacia la Transformación de las Leyes del Poder Popular, el mandatario instó a debatir y accionar planes para adaptar las leyes y todas las políticas públicas del Gobierno y el Estado.

En este sentido, el Dignatario ordenó una revisión a más de 10 instrumentos legales de las organizaciones populares para crear un sistema jurídico que facilite los procesos y le proporcione el impulso necesario al Poder Popular, las comunas, los consejos comunales y al Gobierno comunal.

“Las leyes deben ser revisadas para hacer los procesos de estos instrumentos más simples, por lo que no puede estar el burocratismo inmerso dentro de las lógicas comunales”, aseveró.

Al respecto señaló que esta revisión es en aras de diagnosticar “¿en qué estamos fallando?”, al tiempo que puso sobre la mesa un conjunto de preguntas que deben despejarse con dicha acción, como ejemplo:

“¿Qué no hace el gobierno nacional que debería hacer para ser un verdadero gobierno del Poder Popular? ¿Qué no hacen los ministros y los ministerios que deberían hacer para ser verdaderos ministerios del Poder Popular? ¿Qué no hacen los gobernadores? ¿Qué no hacen las alcaldías? ¿Qué no hace el Poder? ¿Qué no hace el Estado?”, señaló el Jefe de Estado.

Al detallar instrumentos legales del poder popular, se refirió a los siguientes documentos jurídicos:

Ley Orgánica del Poder Popular.

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

Ley Orgánica de Contraloría Social.

Ley Orgánica del Orgánica del Sistema Económico Comunal.

Ley Orgánica de las Comunas.

Ley Orgánica de los Consejos Comunales.

Ley de Contrataciones Públicas.

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

Ley de Jurisdicción de la Justicia de Paz.

Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular.

Ley de Comunicación Alternativa y Popular.

Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional.

Ley de Producción Social para Vivienda y Hábitat.

Ley de Cooperativas.

