El presidente Martín Vizcarra llegó al Congreso peruano a declarar. Desde hace unos días el parlamento peruano inició además una investigación de un caso de recursos al artista Richard Swing.

Con su abogado y con toda su comitiva el presidente Martín Vizcarra enfrenta un juicio político. Podría perder su puesto de mandatario del Perú si es encontrado culpable. «Estoy aquí con la frente en alto y la conciencia tranquila”. Dijo además el jefe de estado.

Hasta ahora hay mucha tensión en lo que se está viviendo en el Congreso peruano por el mandatario. Este sería además el sexto jefe de estado que logra estar inmerso en hechos de corrupción. Desde Alberto Fujimori estos no han culminado el mandato.

Presidente Martín Vizcarra en el proceso de destitución

A las afueras del congreso Peruano todo quedó cerrado por este juicio político contra el mandatario. Muchas personas esperan que hoy mismo pueda resolverse el problema. Unos aplaudieron al jefe de estado por presentarse en el parlamento.

Martín Vizcarra acudió finalmente al Congreso de Perú para defenderse ante posible destitución ➡️ https://t.co/8Fa2nxq15U pic.twitter.com/00z4QmEElY — puranoticia (@puranoticia) September 18, 2020

El Congreso peruano abrió esta jornada el debate final para destituir al presidente Martín Vizcarra. El mandatario está acusado de «incapacidad moral permanente» por sus aparentes intentos de ocultar un caso de corrupción.

🔴🔵#Atención | El congresista José Luna Morales anunció que la bancada de Podemos Perú tomará una decisión tras escuchar la exposición de la defensa del presidente Martín Vizcarra. pic.twitter.com/jVfEYhqvXG — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2020

Se pudo conocer que el mandatario asistió al Congreso peruano para el debate de moción de vacancia presidencial. Durante su defensa, el mandatario señaló: «No me corro, no lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora».

Martín Vizcarra le pide disculpas a los peruanos por debate sobre vacancia: “El único delito es la grabación clandestina” https://t.co/astcUbMIg7 — Diario Trome (@tromepe) September 18, 2020

Más detalles

El abogado del mandatario peruano, Roberto Pereira, terminó de dirigirse al pleno ante una posible vacancia del jefe de estado. Espero que no consigan los votos necesarios tras el fallo del TC.

Para muchos el momento que vive la política peruana es decisiva. Unos dicen que el mandatario podría ser enjuiciado luego de concluir su mandato. Hasta ahora se espera nuevas noticias en la próximas horas.

Sigue leyendo:Continúan colas para surtir gasolina en Valencia