13 de Abril de 2021

¡Excelencias!

¡Amigos, Namaskar!

Esta edición del diálogo Raisina tiene lugar en un momento decisivo en la historia de la humanidad. Una pandemia ha asolado el mundo durante más de un año. La última pandemia mundial de este tipo fue hace un siglo. Aunque la humanidad se ha enfrentado a muchas enfermedades infecciosas desde entonces, el mundo de hoy no está preparado para manejar la pandemia de la Covid-19.

Nuestros científicos, investigadores e industria han respondido algunas preguntas.

¿Qué es el virus?

¿Cómo se propaga?

¿Cómo podemos ralentizarlo?

¿Cómo hacemos una vacuna?

¿Cómo administramos la vacuna a escala y con rapidez?

A estas y muchas otras preguntas similares han surgido muchas respuestas. Y sin duda quedan muchas más por llegar. Pero como pensadores y líderes globales debemos hacernos algunas preguntas más.

Desde hace más de un año, las mejores mentes de nuestras sociedades se han dedicado a luchar contra esta pandemia. Todos los gobiernos del mundo en todos los niveles están tratando de contener y controlar esta pandemia. ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Será quizás porque en la carrera del desarrollo económico se ha dejado atrás la preocupación por el bienestar de la humanidad?

¿Será quizás porque en la era de la competencia se ha olvidado el espíritu de cooperación? La respuesta a tales preguntas se puede encontrar en nuestro pasado reciente. Amigos, los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial obligaron al surgimiento de un nuevo orden mundial. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, durante las décadas siguientes se crearon muchas estructuras e instituciones, pero bajo la sombra de las dos guerras que tenían como objetivo responder una sola pregunta, ¿Cómo prevenir la Tercera Guerra Mundial?

Hoy, les comento que esta era la pregunta incorrecta, como resultado, todos los pasos que se tomaron fueron cómo tratar los síntomas de un paciente sin abordar las causas subyacentes. O para decirlo de otra manera, todas las medidas tomadas fueron para evitar la última guerra y no la siguiente. De hecho, si bien la humanidad no se ha enfrentado a la Tercera Guerra Mundial, la amenaza de violencia no se ha reducido en la vida de las personas. Con una serie de guerras por poderes y ataques terroristas interminables, la perspectiva de violencia está siempre presente.

Entonces, ¿Cuál hubiera sido la pregunta correcta?

Podrían haber incluido:

¿Por qué sufrimos hambrunas?

¿Por qué tenemos pobreza?

O lo más fundamental

¿Por qué no podemos cooperar para abordar los problemas que amenazan a toda la Humanidad?

Estoy seguro de que si nuestro pensamiento hubiera estado en esa línea, habrían surgido soluciones muy diferentes.

¡Amigos!

Incluso ahora no es demasiado tarde. Los errores y fechorías de las últimas siete décadas no tienen por qué limitar nuestro pensamiento para el futuro. La pandemia de Covid-19 nos ha brindado la oportunidad de remodelar el orden mundial, de reorientar nuestro pensamiento. Debemos crear sistemas que aborden los problemas de hoy y los desafíos del mañana. Y debemos pensar en toda la humanidad y no solo en aquellos que están de nuestro lado de las fronteras. La humanidad en su conjunto debe estar en el centro de nuestro pensamiento y acción.

¡Amigos!

Durante esta pandemia, a nuestra manera humilde de hacer las cosas, dentro de nuestros propios recursos limitados, en la India hemos tratado de predicar. Hemos tratado de proteger a nuestros propios 1.300 millones de ciudadanos de la pandemia. Al mismo tiempo, también hemos intentado apoyar los esfuerzos de respuesta a la pandemia de otros. En nuestro vecindario, hemos alentado nuestra respuesta regional coordinada a la crisis. El año pasado compartimos medicamentos y equipos de protección con más de ciento cincuenta países. Entendemos plenamente que la humanidad no vencerá la pandemia a menos que todos, en todas partes, sin importar el color de nuestros pasaportes, salgamos de ella. Por eso, este año, a pesar de muchas limitaciones, hemos suministrado vacunas a más de 80 países. Sabemos que los suministros han sido modestos. Sabemos que las demandas son enormes. Sabemos que pasará mucho tiempo antes que toda la humanidad pueda vacunarse. Al mismo tiempo, también sabemos que la esperanza es importante. Es tan importante para los ciudadanos de los países más ricos como para los menos afortunados. Y así continuaremos compartiendo nuestras experiencias, nuestra pericia y también nuestros recursos con toda la Humanidad en la lucha contra la pandemia.

¡Amigos!

Mientras nos reunimos virtualmente en el diálogo de Raisina este año, les pido que emerjan como una voz poderosa para un enfoque centrado en el ser humano. Como se dijo en otra parte, aunque estemos acostumbrados a tener el Plan A y el plan B, no hay Planeta B, sólo nuestro planeta Tierra, Y entonces debemos recordar que mantenemos este planeta simplemente como fideicomisarios de nuestras generaciones futuras.

Los dejaré con ese pensamiento y les deseo discusiones muy productivas durante los próximos días. Antes de concluir, deseo agradecer a todos los dignatarios que están sumando sus voces a estas deliberaciones. Mi agradecimiento especial a Su Excelencia el Presidente de Rwanda y el Primer Ministro de Dinamarca por su valiosa presencia en esta sesión del diálogo. También deseo agradecer a mi amigo el Primer Ministro de Australia y al Presidente del Consejo Europeo, que se unirá al diálogo más adelante.

Por último, pero no menos importante, mi inmensa gratitud y mis más sinceras felicitaciones a todas las organizaciones. Han hecho un trabajo fantástico al armar el diálogo de Raisina de este año a pesar de todo tipo de desafíos.

Gracias. Muchas gracias.

Nueva Delhi

13 de abril de 2021