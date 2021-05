Una total sorpresa para los fanáticos, fue enterarse en redes sociales, que la supermodelo Naomi Campbell es madre primeriza a los 50 años. Aunque ha sido todo un revuelo.

A punto de cumplir los 51 años, la famosa modelo logró uno de sus sueños más deseado y es ser “madre”; y lo consiguió. A pesar que no hay constancia de que estuviera embarazada y tampoco se le conoce pareja.

La supermodelo de los 90 compartió la buena nueva con todos sus seguidores de Instagram. «Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor», ha escrito junto a la foto Naomi Campbell, a quien vimos hace apenas tres meses en un desfile de Alta Costura de Michael Kors, donde lució su habitual figura.