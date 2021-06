El problema del césped en el estadio de La Cartuja

El estado del césped del estadio La Cartuja de Sevilla fue el gran protagonista en los dos primeros partidos de la Eurocopa. Es algo poco habitual pero hace ya unas semanas que la Federación dejó de ser la responsable del mantenimiento del campo y dicha función pasó a ser responsabilidad de la misma Junta de Andalucía.

No obstante, según el reglamento de la UEFA, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la Federación es el organismo que debe velar por el mantenimiento del campo de juego, ente ellos el césped.

En la previa contra Suecia, el pálido color del césped ya dio que hablar y, como se veía venir, los problemas durante el partido fueron aumentando por esta causa tanto que incluso los mismos jugadores expresaron su malestar.

La Cartuja se encuentra entre los campos más actuales de España, ya que fue inaugurado por el rey de España, Juan Carlos I, el 5 mayo de 1999 con un partido amistoso en el que la Selección Española consiguió vencer con un 3 a 1 a Croacia. Esta semana, poco más de veinte años después, la selección española ha vuelto para jugar por ganar la EuroCopa.

Sin embargo, tras la decepción de la Selección Española en sus dos primeros partidos en la Euro2020, los famosos expertos en pronósticos futbolísticos todavía consideran a La Roja como una de las candidatas a llevarse este título.

Aunque el tema del estado del campo ha eclipsado otros aspectos más comunes pues los dirigentes de la Federación comprobaron hace unos días que el césped no reúne las condiciones y, por tanto no se encuentra al nivel que exige el torneo. Desde entonces se ha mostrado preocupación tanto por los organizadores y los equipos como por los miles de seguidores que mueve el mundo del fútbol partido a partido.

Así pues, fue la propia Federación la que ha pedido a los responsables del evento de la UEFA que se haga todo lo posible para mejorar su estado para el partido del pasado sábado. Momento en el que la Roja se enfrentó ante Polonia y el resultado final se decretó con un empate a uno.

En este partido del último sábado contra Polonia ya se pudo evidenciar un poco la mejora del césped pues, durante el encuentro con Suecia los reproches fueron más que evidentes. Mientras tanto, los operarios no han dejado de trabajar por ofrecer un campo de calidad durante esta Eurocopa.

Cuando el evento futbolístico termine ya se ha confirmado que el objetivo es que la Junta de Andalucía se encargue de cambiar el césped antes de que se inicie la siguiente temporada y otros compromisos de la selección española.

Por el momento España muestra un gran descontento con la situación y la imagen que se está dando al resto de Europa estos primeros días de Euro2020. Pues se alega que hay decenas de campos en España con el césped en buen estado que podrían acoger los partidos de la selección

Además, durante los entrenamientos días antes del partido todo parecía estar en perfectas condiciones y antes de iniciar el primer partido nadie se quejaba ni del césped ni de otros aspectos. Fue directamente al terminar el partido cuando las quejas por parte del entrenador y de los jugadores se hicieron eco con mensajes de que costaba controlar el balón y que en otras ocasiones que han jugado ahí estaba mejor.

Entre ellos, Rodri aseguró que «es evidente que el campo no está en las mejores condiciones» lo cual no es nada positivo para España puesto que “perjudica para nuestra forma de jugar”.

También, Luis Enrique también comentó que en el último partido con Polonia el campo estaba algo mejor que con Suecia y agradeció la labor de las personas que se encargan de su mejora. No añadió mucho más aunque dejó caer que el campo todavía no se encontraba en el mejor de sus momentos. “El campo no ayudaba mucho. Los jugadores se han quejado del césped en el vestuario”.

Por otra parte, algunos de los seguidores del partido se han quejado mediante la red social de Twitter criticando las quejas de la selección sobre el campo. Pues muchos opinan que el equipo ha jugado de forma bastante pésima y, como consecuencia de ello, culpan el estado del césped.

Y es que los resultados de la Selección Española no están siento tan positivos como muchos quisieran aunque por el momento no está todo perdido. Si quieren conseguir estar en octavos de final tendrán que ganar a Eslovaquia en el próximo partido.

De lo contrario, una clara derrota acabaría devolviendo a España a casa y la dejaría fuera de la Euro en la primera fase, puesto que únicamente con dos puntos es prácticamente imposible pasar a la siguiente fase. Además debería darse el caso de que los contrincantes Suecia y Polonia no ganen sus próximos partidos, pues ambos quedaron empate contra España.

Ahora mismo la selección española de fútbol se encuentra en tercero del grupo E. A expensas de los logros que vaya consiguiendo el equipo de la Roja, por ahora solo tiene un partido más programado para el próximo 23 de junio contra Eslovaquia.

Ahora todos los focos siguen puestos en cómo se encontrará el césped de la Cartuja para el próximo duelo contra los eslovacos. Seguramente no esté para gusto de todos y las críticas por el estado del campo es posible que vuelvan a ser las protagonistas del partido.

En total la Eurocopa se juega en un total de 11 sedes entre las que se encuentra La Cartuja de Sevilla como campo español. Otros estadios famosos y conocidos en los que se disputan partidos son el estadio Wembley de Londres, el Estadio Olímpico de Roma, el Estadio Alliaz Arena de Múnich y el Estadio Hampden Park de Glasgow en Escocia, entre otros.

Por el momento, España no ha conseguido destacar y abrirse un camino claro con el resto de equipos pero todavía hay esperanza para alcanzar la gloria este 2021. Habrá que esperar al próximo partido contra Eslovaquia para saber si siguen peleando por ganar la Eurocopa o se vuelven a casa hasta la próxima temporada.