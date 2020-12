El sol en Capricornio está en la cuadratura de Aries por eso deja de luchar contigo por mantener viejas maneras de pensar, date el chance de aprender y crear cosas nuevas. Para todos los signos zodiacales abran su mente a todo lo nuevo.

Signos de Tierra

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Hoy los ángeles de luz decretan para ti Virgo, prosperidad y evolución pero en causa tus cualidades en ordenar y dirigir grupos de superación que necesiten de tus cualidades.

Pronóstico para ti, para el 2021 cambios en relación a negocios o nuevos emprendimientos que tengan que ver en materia de lo laboral.

Antes de terminar el año hazte una limpieza energética con hierbabuena y colonia de bebé para mejorar tus energías.

Empleo: Te superas en nuevos grupos de trabajo.

Amor: Buscas tu estabilidad emocional.

Salud: Evita el estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 35

Color de suerte para esta semana, blanco y azul oscuro.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Los mensajeros del cielo para ti Capricornio te dicen, que estarás acto para que lleves a cabo tus planes de economía personal y familiar, aprovecha todas las nuevas oportunidades que te vienen porque lograrás consolidar tus proyectos económicos.

Te pronóstico para el 2021 Capricornio, cambios en el amor y nuevos proyectos de emprendimiento para negocios.

Te recomiendo antes de terminar el año limpiarte con menta y colonia de bebé para mejorar tu energía hacia tu suerte.

Empleo: Cambios que mejoran tu estabilidad laboral.

Amor: Buscas tener comprensión y apoyo.

Salud: Cuida la tensión arterial.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, negro, blanco y gris.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Para ti Tauro los ángeles de luz te pronostican, superación en todos tus proyectos, pero aleja de ti a las personas negativas, envidiosas que te rodean. Todo tiene un tiempo perfecto y como buen trabajador la recompensa te llega, recuerda que tu misión será armonizar todo lo que te rodea y seguirás buscando tu evolución económica.

Hoy te pronóstico para el 2021 mejoras econ0omicas que vienen a través de tu parte laboral, ojo pero cuida tu salud.

Te recomiendo hacerte una limpieza energética con naranja y colonia de bebé para mejorar tu energía hacia lo económico.

Empleo: Buscas nuevos ingresos laborales.

Amor: Renovación en todo sentido de tu vida sentimental, para los que tiene pareja estabilidad, para los que no lo tienen les llegar un nuevo amor.

Salud: Cuídate de malestares de gripe.

Número para tu suerte de esta semana: 25

Color de suerte para esta semana, verde oscuro, verde menta o blanco.

Signos de agua

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Los ángeles pronostican para Cáncer, procura esforzarte más por mantener pese a todo tu evolución, ya que la envidia de amistades negativas interfieren mucho a nivel mental en tus proyectos, por eso debes mantener todo en silencio. Eres un signo familiar y de hogar, tu tranquilidad esta en mantener en equilibrio todo lo emocional.

Te pronóstico para el 2021 nuevos emprendimientos en relación a lo laboral y nuevos negocios.

Te recomiendo limpiarte antes de que finalice el año, con colonia de bebé, canela y miel esto mejorará tus energías.

Empleo: Buscas diversidad para seguir evolucionado.

Amor: Buscas tu equilibrio emocional y una buena relación afectiva.

Salud: Trata de no sobrecargarte de trabajo.

Número para tu suerte de esta semana: 28

Color de suerte para esta semana, azul claro, blanco o azul oscuro.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para los piscianos los ángeles de luz le recomiendan, procurar ser más realistas, alejándote de personas tóxicas que te alejan de tu sueños imposibles y de esta manera podrás enfocar la bondad que radias para conseguir objetivos que te harán dichoso a ti y a la gente tu amas tu suerte mejora, pero mantén siempre en secreto todos tus proyectos.

Para el 2021 te pronostico una nueva relación sentimental y un nuevo proyecto laboral.

Te recomiendo limpiarte antes de que finalice el año con tres mandarinas, miel de abeja y colonia de bebé.

Empleo: Nuevo proyecto laboral llega para impulsarte.

Amor: Consolidas una nueva relación sentimental.

Salud: Cuídate el estómago.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, blanco, azul o rosado.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Los mensajeros del cielo para Escorpio le pronostican que, su gran energía le será útil para solucionar problemas difíciles. También te pronostican los ángeles de luz crecimiento en nuevos negocios pero, no en sociedades hazlo por ti mismo, tu suerte se abre para lo económico y esas nuevas inversiones. Cuídate de amistades tóxicas que no te suman y no que te resten.

Te pronóstico para el 2021 un nuevo emprendimiento relacionado a negocio, pronostico mejoras en el amor.

Te recomiendo limpiar tu energías antes que termine el año con tres frutas cítricas, colonia de bebé y miel de abeja.

Empleo: Mejoras laborales que aumentan tus ingresos.

Amor: Un nuevo amor te llega.

Salud: Cuídate la dentadura.

Número para tu suerte de esta semana: 40

Color de suerte para esta semana, negro, rojo y blanco.

Signos de aire

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Para libra los mensajeros del cielo les dicen, por tu inteligencia y buen gusto al servicio de causas sociales, siempre traes equilibrio a tus energías, de esa manera conseguirás enormes beneficios que te ayudarán impulsarte en el camino de tu propia evolución. Recibes la admiración de parte de aquellas personas que has ayudado eso proyecta tu suerte.

Te pronóstico para el 2021 estabilidad sentimental y nuevos proyectos a nivel laboral.

Te recomiendo limpiarte antes que termine el año con pétalos de rosa, colonia de bebé, canela y miel.

Empleo: Nuevos proyectos que te van impulsar en lo económico.

Amor: Buscas encontrar la persona ideal para tu vida afectiva.

Salud: Evita todo lo relacionado que traiga estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 45

Color de suerte para esta semana, blanco, negro o azul.

Acuario (21 de enero – 18 de febrero)

Para Acuario los ángeles de luz le aconsejan, no correr riesgos en inversiones que tengas en relación a una sociedad, pueden venir pérdidas. Disfruta sanamente los múltiples cambios que te sucederán en todo los aspectos de tu vida. Asegura tu vida futura haciendo inversiones por tu cuenta. También te habla los ángeles de luz, que puedes tener problemas con una hija soluciónalo, comunicándote como amiga y no como madre, todo pasará.

Te pronóstico para el 2021 mejoras económicas y nuevos negocios y en el amor estabilidad.

Te recomiendo limpiarte antes de terminar el año con hierbabuena, colonia de bebé, canela y miel.

Empleo: Te habla de un cambio laboral que te favorece.

Amor: Compresión y apoyo con tu pareja.

Salud: Evita las discusiones, eso puede enfermarte.

Número para tu suerte de esta semana: 21

Color de suerte para esta semana, azul oscuro.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Del gemelo constructivo que existe en ti Géminis, debes construir inmediatamente tus nuevos proyectos para ir mejorando todo lo relacionado con tu vida económica y financiera. Los ángeles de luz abrirán tus caminos para nuevas inversiones que te ayudarán con tu evolución. También te hablan los ángeles de luz, que tu personalidad dual aparece desde ahora para que aproveches y te prepares intelectualmente, será tiempo propicio para ello y a su vez de gran ayuda para tu felicidad.

Te pronóstico para el 2021 cambios en lo sentimental y también el nuevo emprendimiento que tenías en mente.

Te recomiendo limpiarte antes de que finalice el año con patilla, miel, canela y colonia de bebé.

Empleo: Mejoras económicas te van a llegar.

Amor: Encontrarás la estabilidad emoción al que estabas esperando.

Salud: Debes de cuidarte del estrés.

Número para tu suerte de esta semana: 15

Color de suerte para esta semana, blanco, verde menta y verde turquesa.

Signos de Fuego

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Ten cuidado de no perder el tiempo en negocios que no te van ayuda obtener buenas ganancias, desarrolla tus cualidades de inversionista, trabajando en negocios que sea productivos. Tu suerte va a mejorar para obtener lo tan anhelado que has deseado. Tendrás la oportunidad de invertir en nuevos proyectos que te abrirán las puertas para tu evolución económica.

Te pronostico el 2021 un viaje para buscar mejorías económicas y también te pronostico emprendimientos en nuevos negocios.

Te recomiendo antes de que termine el año hacerte una limpieza energética con tres naranjas, miel de abeja, canela y colonia de bebé.

Empleo: Buscas mejoras salariales.

Amor: Equilibrio y estabilidad emocional.

Salud: Cuida tu vista.

Número para tu suerte de esta semana: 10

Color de suerte para esta semana, rojo, amarillo y blanco.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Los ángeles para Sagitario le dicen, por la influencia de Júpiter ten cuidado podrían peligrar tus proyectos. En este momento en necesario Sagitario reforzar y evitar discusiones que perjudiquen tu salud, mantente siempre activo y cuidadoso porque aquellas energías negativas viene por la envidia y las energías tóxicas de personas que están a tu alrededor laboral.

Te pronóstico para el 2021 cambios con todo lo relacionado en tu parte laboral, mejoras económicas y nuevas inversiones.

Te recomiendo antes de terminar el año hacerte limpieza energética con patilla, miel, canela y colonia de bebé.

Empleo: Mueves energías de sitio laboral.

Amor: El apoyo de pareja es primordial.

Salud: Cuídate de la ansiedad.

Número para tu suerte de esta semana: 15

Color de suerte para esta semana, azul y blanco.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Te pronostican los ángeles de luz, poner especial atención en controlar tus pensamientos negativos trasforma todo en una voluntad inteligente que ayude a los tuyos a superar los obstáculos que se les presentan porque vendrán momentos para evolucionar la suerte mejora.

Te pronóstico para el 2021 un nuevo empleo nuevas inversiones y emprendimientos por tu propia cuenta y en el amor, te llega la pareja ideal.

Te recomiendo hacerte una limpieza de energética antes de que finalice el año con hierbabuena, colonia de bebé, canela y miel.

Empleo: Buscas mejorar tu situación económica.

Amor: Buscas estar estable sentimentalmente.

Salud: Ten cuidado con el colon.

Número para tu suerte de esta semana: 30

Color de suerte para esta semana, verde, blanco y amarillo.

Estas son las pronósticos zodiacales para este 2021, si quieres conocer más de como le irá a tu signo zodiacal consulta el horóscopo del maestro de luz en su cuenta de Instagram @elmaestrodeluz. Para contrataciones en sesiones privadas puedes hacerlo través de su correo electrónico [email protected]

