La falta de gasolina, agua, gas y hasta el cocinar con leña son algunos de los detonantes de la protestas en Venezuela. Desde el miércoles, el estado Yaracuy ha estado con manifestaciones en varios de sus municipios.

Estas manifestaciones por los servicios básicos también ha tomado municipios de los estados Nueva Esparta y Portuguesa. Como también Monagas, y hasta en Ciudad Bolívar; las personas reclaman mayor atención en los servicios.

Hasta ahora en varios estados del país la falta de agua es una de las causas de las protestas en Venezuela. Las personas reclaman un mejor servicio de agua y que la misma llegue con regularidad.

En la mayoría de estos estados las manifestaciones se han intensificado por la falta del gas. Las personas se mantienen cocinando con leña y esto ha afectado la salud. Enfermedades respiratorias, picazón en los ojos se ven en varios habitantes de los municipios.

Las personas le hacen un llamado al gobierno nacional por la mejora de los servicios básicos. La electricidad es otra de las causas de manifestaciones, los bajones de luz se sintieron con fuerza la semana pasada.

Además de las manifestaciones se han hecho caminatas de forma pacífica donde le piden a las autoridades unirse a ellos. Pero en otros estados si se vio choques de las comunidades con la policía y con la Guardia Nacional.

Third day of consecutive protests in several towns of @Venezuela despite the military repression. https://t.co/G2soEBLaHY

— DigestVenezuela (@DigestVenezuela) September 27, 2020