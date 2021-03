Este lunes, un grupo de congresistas en Estados Unidos (EEUU) promueve un proyecto que ley que prohíbe a las agencias y empresas de otorgar contratos o negocios con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer el senador republicano Marco Rubio. La iniciativa, bautizada «Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con Gobierno Autoritario Ilegítimo Venezolano» (Bolívar, en inglés).

Asimismo, en un comunicado este proyecto es presentada por los senadores republicanos Rick Scott y Thom Tillis, así como por el demócrata Jacky Rosen, señaló Rubio.

Cabe destacar, que en 2017, el Departamento del Tesoro ya impuso sanciones contra Maduro; por las que congeló todos los bienes que pudiese tener en EEUU y también prohibía a personas e instituciones estadounidenses eventuales transacciones.

Sen Rubio joined @SenRickScott, @SenJackyRosen, and @SenThomTillis in introducing the BOLIVAR Act, which would prohibit federal agencies from doing business with anyone that supports the oppressive Maduro regime. 🇻🇪

