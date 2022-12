Compartir

Marruecos buscará convertirse en la primera selección africana en la Final de una Copa del Mundo, cuando se enfrente a la campeona defensora Francia en el segundo duelo de las Semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El partido marcará un choque de estilos totalmente distintos: por un lado, una férrea defensa marroquí que solo ha permitido un gol en este Mundial. Del otro lado, una demoledora ofensiva gala que lleva hasta el momento 11 goles.

Por historia y condición de campeón defensor, cualquier resultado que no implique su clasificación a la Final supondría un fracaso para los franceses. No obstante, Marruecos se ganó a pulso propio su lugar en esta Semifinal y no tiene nada que perder.

La escuadra africana debutó con un empate sin goles frente a Croacia. Posteriormente, consiguió contundentes victorias frente a Bélgica (2-0) y Canadá (2-1) para quedar líder dentro del Grupo F.

A partir de allí, Marruecos confirmó su condición de equipo revelación en el Mundial de Qatar 2022, tras derrotar en Octavos de Final a España (3-0 en penales tras igualar sin tantos) y luego vencer 1-0 a Portugal en Cuartos.

Con base a una gran defensa y letal contragolpe, el DT Walid Regragui tienen a figuras como el portero Yassin Bono, Achraff Hakimi y su goleador Youssef En-Nesyri.

Qatar 2022: Marruecos reta a Francia en la segunda Semifinal

En el caso de Francia, la campeona de Rusia 2018 inició su camino con una contundente victoria 4-1 ante Australia, para luego vencer 2-1 a Suiza antes de, usando un equipo lleno de suplentes, caer frente a Túnez 1-0 para terminar líder del Grupo D.

Ya en Octavos de Final, venció sin problemas a Polonia 3-1, antes de derrotar en Cuartos a 2-1 a Inglaterra, en uno de los de los mejores partidos del Mundial.

El cuadro galo posee una temible línea de ataque, comandados por Kylian Mbappé (cinco goles) y Olivier Giroud (cuatro goles), Ousmane Dembelé y Antoine Griezmann.

Además, el cuadro dirigido por Didier Deschamps cuenta con la experiencia que le brinda el título del último Mundial y un estado físico y anímico por las nubes.

Alieaciones probables

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Mbappé y Giroud.

Marruecos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aboukhlal y Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Boufal, En-Nesyri y Ziyech.

