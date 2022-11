Suiza y Camerún desarrollaron un juego rápido, movido, atractivo con triunfo para los europeos. Los suizos se llevaron los tres puntos en el estreno del Grupo G en la primera jornada de hoy jueves en el Copa Mundo de Qatar 2022.

En los primeros 20 minutos los africanos y suizos tuvieron un extraordinario partido donde faltó el gol. La defensa camerunés pudo desarrollar un buen juego iban justo a la pelota para frenar a los contrarios.

Breel Embolo with the opener to give the Swiss the opener against Cameroon

The man wouldn’t celebrate against the country of his birth. Respect🤝#Qatar2022 pic.twitter.com/zqonADSKcx

— OLT👑 (@CHAMPIONOLT) November 24, 2022