Las abejas son unos insectos que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres, y se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras.

Es importante mencionar que las abejas son indispensables para el desarrollo del hombre, ya que sin ellas el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas.

Pueden ser muy agresivas si se les molesta. De lo contrario, no suele atacar al hombre.

El rescatista Jacobo Vidarte, publicó estas recomendaciones en caso de un ataque de abejas:

En caso de ver un enjambre:

a- Llame a los números de emergencia 9 1 1

b.- No se acerque.

c.- Suspender cualquier tipo de actividad cerca del enjambre.

d.- Mantenga alejada a la comunidad hasta la llegada de las autoridades.

e.- Los ruidos pueden generar un ataque de las abejas.

En caso de sufrir picada de abejas (aculamiento apiar)

a.- Cubrirse la boca, nariz y ojos principalmente.

b.- Trate de buscar refugio para evitar que mas abejas puedan atacar.

c.- Solicite ayuda a los números de emergencia.

d.- No aplicar alcohol ni dar masaje en la zona afectada.

e.- Si son pocas, trate de quitar delicadamente el aguijón con la ayuda de pinzas.

f.- Debe recibir ayuda médica, las personas alérgicas pueden tener riesgo vital aun con pocos aguijones, no se arriesgue.

También puedes leer: Alcalde Luis Adrián Duque de Yaracuy dio positivo para Covid-19

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»