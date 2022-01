Un terrible error de Éder Militao propició que el Real Madrid comenzara el 2022 con el pie izquerdo, luego de que perdió un gol por cero al Getafe.

Con una delantera mermada ante la falta de Vinicius Jr (Covid-19), el técnico Carlo Ancelotti apostó por Marco Asensio y Rodrygo Goes para que acompañan a Karim Benzema en lugar de Eden Hazard, quien arrancó el duelo en el banquillo.

No obstante, el Madrid se encontró con un muro defensivo armado por el DT del Getafe Quique Sánchez Flores, quien sabe sacar lo mejor del equipo desde su arribo.

El único gol del encuentro llegó en los 10 primeros minutos, luego de que Militao perdiera el balón ante Enes Ünal al intertar amagarlo. Este último no desaprovechó el regalo y batió a Thibaut Courtois en el mano a mano.

HIGHLIGHTS | @EnesUnal16 fires @GetafeCF to a new year victory over Real Madrid! 🔥

🎬 #GetafeRealMadrid pic.twitter.com/a8lWRdR9RK

— LaLiga English (@LaLigaEN) January 2, 2022