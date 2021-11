Compartir

















La conductora y periodista Laura Bozzo reapareció en redes sociales y escribió un mensaje en su cuenta de Instagram. Desde hace tiempo la justicia mexicana está tras la dama de la televisión; nacida en Perú pero que se encontraba trabajando en la capital del país azteca.

El mensaje que escribió la animadora del programa es “su nombre quedaría limpio”; al parecer esta corta frase es porque estaría planeando aparecer; y arreglar los problemas que tiene por la supuesta evasión fiscal. Luego de la frase completó.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio, jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012; los contadores me estafaron,nunca vendí una casa embargada y lo probaré perdónenme por ser tan irresponsable; estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, escribió la expresentadora en sus redes sociales.

Hasta ahora hay muchas incógnitas acerca de donde está la periodista, unos destacan que está en México; otros en dicen que puede estar en un país como Guatemala; o incluso Honduras; pero no hay una pista clara de donde se puede estar escondiendo.

“Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así; me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes; haber confiado en traidores pero aprendí mi lección”, agregó en el párrafo escrito por la periodista.

Muy poco se había hablado de la peruana en los últimos días, de hecho sus programas siguen al aire en varios países. “Yo sufro de depresión es horrible pero soy guerrera aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando; pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios está conmigo quien contra mi”, dijo la periodista.

Desde el pasado 11 de agosto viene sonando el nombre de Bozzo; sobre ella pesa un presunto delito fiscal cercano a los 60 mil dólares. Está señalada de vender un inmueble embargado en la capital mexicana.

