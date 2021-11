El comercial de jamón Plumrose navideño quedó grabado en la memoria de los venezolanos y al pasar el tiempo todavía se revive esta cuña que despertó por muchos años las celebraciones decembrinas.

Era una tradición que llegaba la época de Navidad y las personas de inmediato la asociaban con el pan de jamón, el asado negro, las hallacas, el dulce de lechosa, la ensalada de gallina y demás comidas tradicionales. Por los años 90, todos esperaban que los canales de televisión hicieran sus respectivos mensajes de navidad.

Sin embargo, había un comercial que no podía faltar en la televisión venezolana, y era el famoso jamón Plumrose navideño. ¿Quién no recuerda a esa niña de vestido rojo? La misma que salía de su casa e iba a una tienda y pedía ¿Señor, me da un Jamón Plumrose?

This is a Christmas ad from Plumrose that was very popular in my country 🇻🇪 and still it is. A staple in our pop culture.#cultureexchangepic.twitter.com/hPszCNXI8c

