Como sucede en un gran número de países de América Latina, Venezuela es uno de los países en los que el juego online no tiene una regulación específica. Los mejores casinos online de Venezuela deben contar con una licencia legal, aunque el país no cuenta con leyes que regulen las actividades de juego desde plataformas digitales.

Existe un ente dependiente del Gobierno de Venezuela que se encarga de controlar el juego, pero, única y exclusivamente, en su modalidad presencial. Es la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles que funciona bajo la Ley de Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles de 1997.

Su misión principal es «autorizar, expedir, renovar, suspender y revocar las licencias, concesiones, autorizaciones, contratos y demás actos, según sea el caso, necesarios para la operación y funcionamiento de los establecimientos dedicados a las actividades de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y de sus empresas relacionadas”». Pero siempre regulan el juego presencial, nada sobre el juego online.

Esto no es del todo bueno, porque no existe ley o un informe sobre la regulación en Venezuela para las operaciones de los casinos en este territorio, y no se requieren permisos para realizar esta actividad. Esto deja una brecha significativa en el entorno digital, poniendo en peligro la seguridad de los jugadores frente a posibles delitos cibernéticos.

¿Cuáles son las alternativas?

En vista de la ausencia de licencias y permisos para el funcionamiento legal de casinos en el país, los jugadores pueden optar por hacer uso de las plataformas de juego reconocidas a nivel mundial pertenecientes a países en donde los controles son estrictos para este tipo de actividad, como lo es España.

Apostar en casinos de otros países donde sí se encuentran regulados los juegos de azar es completamente legal desde Venezuela, ya que no existe ninguna ley que prohíba esta actividad.

Seguridad de los casinos en Venezuela

La mejor forma para que puedas corroborar que los casinos online Venezuela en los que vas a depositar tu dinero son un sitio seguro es encontrar alguna credencial que demuestre que el casino dispone de licencia para operar en otros lugares. O una credencial de alguna entidad independiente que verifique la legalidad del casino en línea. Aunque siempre es más fiable la primera opción.

Recomendaciones

La seguridad es el factor más importante con el que debe contar cualquier casino de respeto, por eso si deseas jugar online sin preocupaciones sigue las siguientes recomendaciones:

El casino online debe contar con licencias y permisos que lo habiliten como un sitio seguro para el juego dentro y fuera de su territorio. Estas licencias se encuentran visibles para que el jugador lo pueda verificar de acuerdo con la legislación de cada país.

Un casino confiable trabaja con un software de juego blindado. Es decir, que no permite que se filtre información importante referente a datos personales privados de las personas que pudieran ser usados como punto de partida para realizar estafas.

Algo en lo que también es importante fijarse es en la variedad de plataformas de pago que ofrece, esto habla mucho de la disposición del casino para entregar los pagos de premios a los usuarios con prontitud y eficacia.

¿Qué ofrecen los mejores casinos en línea?

Los mejores casinos de la web como 888casino, Betway, Playzee, 1xBet, Spin casino, entre muchos otros ofrecen además de la seguridad de la que ya hablamos, la posibilidad de jugar en vivo a los juegos más populares y demandados de todos los tiempos como la Ruleta, la máquina tragamonedas, blackjack y mucho más.

El aspecto más importante es jugar responsablemente, hacerlo solo en plataformas con licencias internacionales que avalan su regularidad y, sobre todo, hacerlo únicamente si la situación personal permite dirigir parte de nuestros ingreso al entretenimiento.