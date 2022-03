Compartir

El cantante puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, se volvió tendencia desde este jueves 3 de marzo; tras lanzar una canción donde critica al cantante colombiano J Balvin.

La canción que dura ocho minutos, es un rap duro adornado con ritmos latinos, y Residente emite duras críticas: “El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Gandhi rezando”; “pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental”; “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”; “es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello».

La historia de su nuevo tema viene precedida de un video que Residente publicó ayer en su cuenta de Instagram. Denunciaba que J Balvin intentó parar su publicación.

“Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirándole [criticándole] y no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llame a mí para que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sello si lo sacaba. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria”, dijo.

Residente canción J Balvin

El enfrentamiento entre Residente y J Balvin se originó cuando el cantante colombiano llamó al boicoteo de los premios: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir, es decir, todos, porque somos un movimiento”.

Residente entonces respondió: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no hubieses ido a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. Seguro que tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”.

Noticias24 Carabobo

