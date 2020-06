Este domingo, el portal Axios publicó una supuesta entrevista donde el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, dice que consideraría una reunión con Nicolás Maduro.

Además, sugirió que tiene dudas de su decisión de reconocer a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el artículo es considerado como «engañoso» y contradictorio entre su titular y el contenido íntegro de la entrevista al mandatario estadounidense.

Asimismo, en la nota publicada, refiriere a que según Donald Trump expresó que ha tenido dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó.

Pues, supuestamente, la Casa Blanca habría recibido varias llamadas por parte de Venezuela en un intento de concretar una reunión entre Maduro y Donald Trump. Pero todas fueron rechazadas.

Para Axios interpreta que con esas palabras, Trump quiere decir que el reconocimiento a Guaidó como presidente encargado de Venezuela no ha sido significativo.

Tras la publicación de la supuesta la entrevista de Axios, se se consideró como «fake news». Pues, Trump dice que hasta ahora rechazó todas las posibilidades de reunirse con Maduro; y no lamenta su decisión de reconocer a Guaidó.

The Axios article is slightly misleading however. The actual Quotes from Trump seem normal.

Trump says so far he’s turned down all chances to meet with Maduro and he says he doesn’t regret his decision to recognise Guaido as interim President pic.twitter.com/rc29ShvuO4

— CNW (@ConflictsW) June 22, 2020