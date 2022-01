La cantante Rihanna, de 33 años, se encuentra a la espera de su primer hijo con el rapero ASAP Rocky.

La artista mostró su pancita de embarazada este fin de semana, durante una caminata en la ciudad de Nueva York en compañía de su pareja.

En las imágenes, se aprecia a la intérprete de ‘Umbrella’ vistiendo un abrigo Chanel rosa de $8,000 dólares que solo estaba abotonado en la parte superior, sin blusa debajo.

Rihanna is pregnant! Rihanna and A$AP Rocky are expecting their first child together.

Photographed by Miles Diggs. pic.twitter.com/4toQb9iQhw

— Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) January 31, 2022