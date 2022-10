Compartir

Después de seis años de ausencia, Rihanna regresa para interpretar el nuevo tema de la banda sonora de «Black Panther: Wakanda Forever».

Rihanna interpretará el tema para la película «Wakanda Forever»

El próximo 28 de octubre, saldrá al mercado el nuevo sencillo, que promocionará la película de acción de Marvel de la saga «Black Panther».

En tal sentido, el estudio Marvel publicó un tuit, resaltando la letra «R» de «Black Panther: Wakanda Forever».

Desde hace una semana, se ha corrido el rumor de que la Diva de Barbados regresa al ruedo musical, y con este escrito en las redes sociales, simplemente lo confirman.

Tres años atrás lanzó una colaboración con el rapero y cantante de r&b PartyNextDoor, «Believe It». Lo que hizo fue alimentar las expectativas de los seguidores por su esperado noveno disco.

En el 2018, la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco. Algunos han especulado que podría ser un trabajo doble integrado por un disco más pop y otro más experimental a partir de sus raíces caribeñas.

Durante una entrevista a Vogue, Rihanna comentó que «Me gusta pensar en él como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (…) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás».

