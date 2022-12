Compartir

El rito principal del mes de diciembre tienes que hacerlo antes de que termine el año. Este engloba una limpieza, arreglos, cambios y hasta el ordenamiento del hogar para 2023. Todo esto cierra con el encendido de una vela blanca, antes del 31 de diciembre.

La sala de la casa, si tienes oportunidad de pintar, no dejes de hacerlo, de lo contrario empieza por ordenar muebles, cuadros y adornos. Cuidado con las plantas como cuadros que tengas en la sala.

Recuerda que el recibo es una de las partes más importantes de la casa, busca plantas que den fortaleza y buena energía. Limpia a fondo, lo importante tenerla como nueva para el 31 de diciembre.

Cocina y comedor, ordena y limpia esta parte de la casa, teniendo en cuenta que tienes que dejarla remodelada. Es muy importante tener todo limpio y que en la misma reine el orden y se extienda por todo el recinto.

Lo que no sirve se desecha, no conserves nada roto, tampoco que esté dañado, lo que no estés utilizando sácalo de inmediato de la casa. Cuidado con lo que vayas almacenando, no guardes recuerdos malos, que todo lo nuevo y bueno fluya.

Camas y cuartos, ten cuidado con la cama y con los cuartos muchas veces es perenne el desorden y esto debemos evitarlo. Todo tiene que estar en orden, la ropa sucia en su lugar y nada de guardar y almacenar tantas cosas.

Estamos viviendo en una era donde solo necesitamos lo necesario y es muy importante saber que estamos almacenando. Nunca le des entrada a adornos de mar, cosas marinas, nada de eso lo dejes entrar.

Para la noche del 30 de diciembre… cuando todo esté ordenado como limpio debes de buscar un lugar y encender una vela blanca, Pide de corazón los deseos que quieras para 2023, recuerda que la buena energía siempre tiene que reinar.

