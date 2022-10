Compartir

Aunque vivió un estrés adicional por no poder usas sus garrochas, Robeylis Peinado consiguió este viernes el bicampeonato en salto con pértiga en los Juegos Sudamericanos de La Asunción 2022.

La venezolana de 24 años se impuso con un salto de 4.20 metros y sumó el oro 29 para la delegación criolla en la competición.

«Me siento muy contenta, sé que Venezuela la necesitaba. Este año resultó muy duro para mí, pero estaba muy emocionada de poder estar aquí y poder comenzar mi ciclo olímpico», expresó Robeilys, que por lesión se perdió los Juegos Bolivarianos de Valledupar y el Mundial de Atletismo de Oregon.

De esta forma, la atleta repite el éxito que obtuvo en Cochabamba 2018, aun cuando faltando solo unas horas para la prueba no estaba segura de poder participar. Peinado indicó en sus redes sociales que no se le permitió viajar con sus garrochas porque no se efectuó la «reservación previa» al comprar el boleto.

«A todos los que me preguntan y están pendiente de sí las garrochas llegaron a Paraguay les digo que NO… puede que me vean en pista o puede que no», escribió Robeilys en Twitter, cerca de las dos de la tarde.

Sus garrochas personalizadas, con las que entrenó y se preparó durante semanas, nunca llegaron a Paraguay. Pero un préstamo y la necesidad de reencontrarse con la gloria volvieron posible su victoria.

Las brasileñas Juliana De Menis Campos (4.30) e Isabel De Quadros (4.20) se quedaron con la plata y el bronce, respectivamente.

La conquista de Robeilys se convirtió en la cuarta dorada que aporta el atletismo al medallero de Venezuela. Antes ganaron Rosa Rodríguez en Lanzamiento de martillo, Yoveinny Mota en 100 m vallas y Leodan Torrealba en Salto Triple.

