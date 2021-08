El inseparable compañero de Batman, Robin se declara que es bisexual en el nuevo cómic de DC, en el cual trabajaron los españoles Belén Ortega y Alejandro Sánchez.

Por años, al personaje de Robin le decían el “chico maravilla”, pero ya la polémica fue develada en la sexta entrega de “Batman: Urban Legends”.

Desde el pasado martes 10 de agosto, se comenzó a vender la nueva historia. En sus capítulos, Tim Drake, una de las identidades de Robin, aceptó la cita que le propone Bernard.

A través de su cuenta en Twitter, la ilustradora española Belén Ortega comentó que ha sido “abrumador” leer todos los comentarios; ya que los internautas han expresado su amor.

#Batmanurbanlegends #6 is already out and with it our last chapter of “Tim Drake: sum of our parts”. It’s overwhelming all the comments and love I’m receiving from you guys, thanks for your support on my very first series with @DCComics ♥️

See you soon Tim!

♥️🏳️‍🌈♥️ pic.twitter.com/dKpS2GIajn

— Belén Ortega (@BelenOrtega_) August 10, 2021