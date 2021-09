El delantero venezolano Salomón Rondón regresará esta temporada a la Premier League, luego de firmar por dos años con el Everton, a quien llegó a coste cero procedente del Dalian Professional chino.

A través de su página web, el club inglés anunció que el ariete Vinotinto «completó su fichaje por el Everton procedente del Dalian Professional en un traspaso a coste cero, y firmó un contrato de dos años con opción a una tercera temporada».

✍️ | Salomón Rondón has joined from Dalian Professional on a free transfer, signing a two-year contract with the option for a third season. #EFC 🔵

— Everton (@Everton) August 31, 2021