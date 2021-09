Salvador Pérez se puso este miércoles a un cuadrangular de igualar la marca de jonrones para un venezolano en Grandes Ligas.

El careta criollo, quien sigue aumentando la marca de cuadrangulares para un receptor en las mayores, dio un bambinazo de tres carreras en el primer episodio para colocarse a solo dos estacazos de convertirse en el primer venezolano con 50 vuelacercas. Con este estacazo, Pérez arribó a los 200 cuadrangulares en su carrera.

He didn't wait long for No. 48!#TogetherRoyal pic.twitter.com/FRDKtJjdO6

— Kansas City Royals (@Royals) September 30, 2021