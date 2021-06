San Diego sin Alcalde

Visión y Opinión

Por: Jesús Santander

El municipio San Diego del estado Carabobo, tiene años a la deriva, en el completo abandono por parte de sus autoridades municipales, lo que venía en decadencia, con Enzo Scarano y su Esposa Rosa, se terminó de “esguañingar” con el Actual alcalde León Jurado.

El alcalde León Jurado, que ha venido trabajando en el Gobierno de los Scarano desde muy joven, se ganó la confianza de su Padrino Enzo para postularlo como alcalde, ante la imposibilidad de ser él o su esposa nuevamente candidatos, esto trajo como consecuencia un pacto de Subordinación total, que le ha impedido ser por el mismo, quién tome decisiones de alcalde y que pudiese utilizar la gran cantidad de recursos que recibe el municipio, para mejorar los servicios, ejecutar obras, ya que debe enviar Su parte al Padrino en el exterior.

Cuando se le increpa al alcalde, sobre la deficiencia de su gestión de Gobierno, este utiliza la excusa que no tiene recursos, ahora bien, donde está el dinero que recibe el municipio por el pago de impuestos y tasas municipales, por cierto, de las más altas de Venezuela, sin contar el Aseo Urbano, que por decisión del alcalde, no he comprobado que haya sido aprobado por la actual Cámara Municipal, la empresa contratada para tal fin, incrementó en más de mil por ciento el cobro al sector Industrial y Comercial, competencia que es del Poder Municipal y que ha tercerizado, sin siquiera estar conteste a la realidad de Pandemia, Bloqueo y Medidas Coercitivas y Unilaterales de otros países, qué hacen que nuestros Comerciantes e Industriales, hagan de tripas corazones para mantener la producción y a flote su empresa.

Cuando uno recorre cualquier rincón del municipio San Diego, la gente no sabe siquiera cómo es la cara del alcalde, en contraposición, reconocen el esfuerzo que está haciendo en Gobernador Rafael Lacava a lo largo y ancho de Carabobo y en especial en el municipio San Diego, que se encuentra a mengua de una autoridad municipal, que por cierto al momento de redactar esta columna, no se encuentra en el País (4 de junio), esperemos que llegue pronto a darle respuestas al pueblo que lo eligió.

El municipio San Diego puede estar tranquilo, las cosas van a mejorar circunstancialmente, parece un hecho irrefutable que Rafael Lacava obtendrá, no solo La Victoria en todos el estado Carabobo, sino en San Diego, donde nunca ha ganado un alcalde apoyado por el PSUV y el Gran Polo Patriótico, pero con el liderazgo de Nicolás Maduro y de Rafael Lacava, se logrará el 21 de noviembre cambiar esa realidad, y San Diego renacerá de las cenizas, retomando el orgullo de vivir en San Diego.

En el resto del estado Carabobo, Nicolás Maduro y Lacava obtendrán la victoria, hay trabajo y gestión que mostrar, hay entrega y compromiso, pero sobre todo hay reconocimiento del Pueblo a tales afirmaciones, este 21 de Noviembre, nosotros Venceremos.

Tarek William Saab Lucha contra los corruptos

El Fiscal General de la Republica, Tarek William Saab, ha emprendido una lucha contra la Corrupción, en especial, la corrupción dentro del Sistema Judicial, es por ello que el pasado jueves 3 de junio, en su acostumbrado balance a la nación, el Fiscal anuncio la detención de 3 Fiscales en el estado Zulia, que presuntamente extorsionaron a una ciudadana Ganadera, que paradójicamente fue a poner una denuncia y termino de Víctima a Victimaria, bueno, luego de conocer la situación, el propio Fiscal ordeno las actuaciones para que estos delincuentes, que utilizando sus chapas, sus cargos, extorsionaron a la mencionada ciudadana.

El Fiscal explicaba que van mas de 260 Ex Fiscales procesados y decenas sentenciados, es decir, no le tiembla el pulso al Poeta Tarek para tomar medidas ejemplarizantes y que nos dan tranquilidad a la población venezolana, felicitaciones Fiscal.

@jesussantanderL