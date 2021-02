Sascha Barboza, conocida como Sasha Fitness, anunció este sábado 20 de febrero que está embarazada.

La noticia la compartió a través de su cuenta en Instagram, donde publicó dos videos y unas fotografías en las que muestra su barriga.

También, detalló que tiene 9 semanas de embarazo y está muy emocionada por la llegada de un nuevo miembro a la familia.

«Ha sido el embarazo que más duro me ha pegado, muchas náuseas, todo me da asco, por eso no he podido seguir cocinando; los olores me vuelven loca, sueño, flojera, vómito; y yo no sé fingir», reveló Sascha.

De igual manera, comentó que ha sufrido de ansiedad y miedo por ser el primer trimestre. «Creo que la mayoría nos sentimos así sobre todo nuevo después de una pérdida; así que todas sus buenas vibras, bendiciones y oraciones serán bien recibidas y agradecidas«, destacó.

Para 2016, Sascha informó que tuvo una pérdida y le afectó. Un año después, anunció que se encontraba en espera. En noviembre de 2017 anunció la llegada de su segunda hija, que se llama Luna.

Avril es su primera hija quien tiene actualmente 9 años.

La noticia de Sascha Barboza se volvió tendencia en Twitter, ya que sus seguidores expresaron su alegría por esta nueva etapa que vive la experta en el mundo del fitness.

O sea Sascha Fitness embarazada y yo en shock como si fuéramos INTIMAS!! 😭😭😭♥️♥️♥️♥️♥️♥️ @SaschaFitness pic.twitter.com/353clE634U — Dolly (@Dolly___14) February 20, 2021

¿Soy la única que acaba de GRITAR de emoción con la noticia de que sascha fitness está embarazada? pic.twitter.com/vF0tzSec6N — Sufrida Millennial (@SifriMillennial) February 20, 2021

toda venezuela feliz porque sascha fitness está embarazada — lil lacra (@lillacraa) February 20, 2021

