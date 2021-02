Se dio a conocer el título de la tercera entrega de Spider-Man

Como Spider-Man: No Way Home, se dio a conocer este miércoles el título de la tercera entrega del arácnido perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Por medio de la red social Twitter, se publicó un video donde el actor Tom Holland sale de la cabina del director de la cinta Jon Watts; y le indica a sus compañeros de escena Zendaya y Jacob Batalon que resultaron engañados, en referencia a los títulos que las tres figuras publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Sin embargo, mientras que ellos caminan por el pasillo y debaten sobre el nombre de la película, aparece una pizarra que tiene escrito en el centro Spider-Man: No Way Home, junto con otras opciones que al final se descartaron.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021