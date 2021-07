Conforme avanza la lucha contra el Covid-19, varias personas se preguntan si se puede consumir licor antes y después de vacunarse.

Carlos Arturo Álvarez, infectólogo coordinador de Estudios Covid para Colombia, delegado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que no existe evidencia científica que demuestre que tomar una o dos copas pueda reducir la eficacia de ninguna de las actuales vacunas contra el covid-19.

Sin embargo, Álvarez agregó que cuando el consumo de alcohol resulta excesivo y por largo tiempo, las investigaciones encontraron que esto puede alterar el funcionamiento del sistema de defensas del cuerpo e interferir en la respuesta y el rendimiento de esta y otras vacunas.

En otras palabras, en el caso de quienes tengan consumo problemático de licor, se puede afectar la respuesta inmunológica de la vacuna. Esto dado que el organismo puede tardar varias semanas en producir defensas eficientes contra el virus.

En concreto, el consumo mínimo y moderado de alcohol no afecta la efectividad de las vacunas.

Entonces, ¿Se puede consumir licor después de vacunarse?

Álvarez aclaró que aunque la recomendación ideal sería no consumir licor, la realidad exige acercamientos más ponderados. Por ello, expresó que si las personas no tienen consumos problemáticos de licor excesivos frecuentes y prolongados, un par de tragos no interfieren en el proceso de vacunación.

