Con lágrimas en los ojos y en el Camp Nou, campo del Barcelona el argentino Sergio “Kun” Agüero se despidió del fútbol. Ataviado con un traje negro y visiblemente emocionado se le vio al argentino; quien forzadamente tuvo que dejar las canchas.

«Es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol. He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha»; dijo el delantero.

Destacó el jugador que desde los 5 años de los 33 que tiene quería jugar al fútbol y que su sueño pasó barreras. Ya que quería jugar en Argentina pero su talento lo llevó a Europa y a la selección de su país.

«Quiero agradecer a todos. Primero a Independiente, que es donde me formé. Después a Atlético de Madrid, que con solo 18 años aportaron por mí. Y a la gente del City, saben lo que siento por el City, he dejado lo mejor ahí. Y a la gente del Barca, increíble, sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo. Pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien», comentó el delantero.

Sergio “Kun” Agüero dijo adiós a las canchas

Con mucho nerviosismo expresó que lo más difícil era el decir adiós de esa manera y no como hubiese querido. El jugador siempre estuvo a la altura de los compromisos presentados en los clubes donde estuvo.

«Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir; me empecé a mentalizar, pero no la tuve fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien pero fue difícil», expresó el delantero.

«Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué es lo que me pasará en la otra vida, pero hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor», dijo el argentino.

