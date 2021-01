Atentos, potterheads, HBO Max y Warner Bros estarían preparando una serie sobre el universo de «Harry Potter»; el cual, que sería la primera incursión televisiva de la célebre saga sobre el niño mago.

Según la revista The Hollywood Reporter, los ejecutivos han tenido una serie de reuniones con escritores; con el objetivo de llevar la exitosa franquicia a la televisión.

Sin embargo, actualmente no hay escritores o talentos asociados; ya que las conversaciones aún se encuentran en las etapas iniciales y no se han hecho acuerdos.

Es decir que hasta los momentos «No hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de transmisión«.

Igualmente, la expansión del mundo de Harry Potter sigue siendo una prioridad para HBO Max y Warner Bros; que junto con el creadora JK Rowling, controlan los derechos de la propiedad.

No obstante, la nota difundida creo confusiones y entusiasmo para los fanáticos. Pero la directora de comunicación de WarnerMedia Studios, Johanna indicó que no hay serie Harry Potter en desarrollo.

"There are no Harry Potter series in development at the studio or on the streaming platform.” – HBO Max and Warner Bros. https://t.co/z1h2lfHeGV

— Johanna Fuentes (@jfuentes) January 25, 2021