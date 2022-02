Compartir

eTras conocerse recientemente que la Serie del Caribe 2024 se jugará en Miami por primera vez en 33 años, surgió la pregunta de que si éste evento tendrá éxito debido a la ausencia de un equipo representante de Cuba.

Si bien la competencia tendrá como aspectos positivos que se efectuará Estadio LoanDepot, hogar de Miami Marlins, y el mismo equipo se encargará de la organización del torneo en lo que representa un claro apoyo de la MLB; Miami representa una de las mayores presencias latinas en el estado de Florida entre ellas las cubanas.

La respuesta a esta interrogante dependerá desde qué punto de vista se vea la presencia del evento en la ciudad estadounidense.

Desde la óptica de los fanáticos cubanos que desearían ver a un equipo de su país en la Serie del Caribe, resultaría un completo fracaso. Además, saldrá a flote el tema de las diferencias políticas entre Estados Unidos y Cuba; así como las críticas que desde ese país le llovieron a Puello Herrera por la forma en que entienden manejan toda la situación.

¿Serie del Caribe en Miami tendrá éxito sin que participe Cuba?

El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CPBC), Juan Francisco Puello Herrera, en una conversación de 2021 con ESPN Digital, dejó claro que no se referiría más al tema; ya que la situación de Cuba resultaba estrictamente política y hasta que ese país no resolviera su situación, no jugaría en la Serie del Caribe.

Desde el punto de vista organizacional, la Serie del Caribe Miami 2024 tiene todas las herramientas para convertirse un éxito tomando en cuenta los países que van a participar. República Dominicana logró llenar dicho estadio en enfrentamientos contra Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol del 2017.

Adicionalmente, la población venezolana en el sur de Florida creció de manera agigantada en los últimos diez años.

De acuerdo con estudios publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos, en 2017 418,366 venezolanos vivián en los Estados Unidos; de los cuales, alrededor de 200 mil residen al sur de Florida; por lo que Miami se llegó a catalogar como “la pequeña Caracas”.

La misma Oficina del Censo de Estados Unidos indicó que para 2010, unos 972 mil colombianos en todo el país; teniendo su mayor concentración en el condado de Miami Dade, donde para esa fecha habitaban unos 114 mil nacionales de Colombia.

Si a estas cifras se le suman las poblaciones mexicana (más grande entre las latinoamericanas dentro del país), dominicana (la cual aumentó a lo largo del estado de Florida en los últimos años), así como la puertorriqueña (una de las más predominantes de la zona) y la panameña (que ronda por los 200 mil habitantes en el país), los equipos campeones contarán con un importante respaldo durante el evento.

En conclusión, pese a que Cuba no esté la Serie del Caribe Miami 2024 y que esto respresenta un duro golpe para los nacionales de ese país; el evento como tal tiene todas las herramientas para ser un éxito rotundo, a diferencia de la experiencia vivida en 1991, cuando fracasó por completo.

