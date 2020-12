Los usuarios de la red social de Twitter reportan que SimpleTV presentó dificultad para el pago y es la fecha tope para los nuevos suscriptores.

Hasta este martes 15 de diciembre, las personas tienen la oportunidad de seguir los pasos para registrarse en la página de SimpleTV y así garantizar que seguirán disfrutando del servicio de televisión por cable.

Los de #SimpleTv están cobrando los 4 meses gratis cobrándonos el deco. Que ratas. — Mario Rodríguez Durán (@mcrd1972) December 15, 2020

@SimpleTVVE pague71$ por el pago decos, plan y programa espejo, al ver canal 100 salian 29 dias, al entrar al banco dicen 30 cabe destacar que tuve que recargar 300mil aparte porque inicialmente decia 29 en el banco, No deberia salir 31 por el ultimo dia gratuito? #Simpletv pic.twitter.com/n6zPlwoMyn — Sergio: (@sergioblazquez3) December 15, 2020

Los clientes que deseen mantener la señal deben registrar los decodificadores en el site antes de la fecha señalada; de lo contrario quedarían sin recibirla.

#SimpleTV acabo de cancelar el servicio con una tarifa distinta a la que me dijeron cuando me registre. Y que les parece! NO TENGO SEÑAL, no puedo ver ni los canales nacionales…Que servicio tan patético! — Daniela Silva (@Danny58280126) December 15, 2020

No obstante, los usuarios en Twitter expresaron su descontento desde este lunes 14 de diciembre por las fallas en el portal de SimpleTV presentó dificultad para el pago y la fecha tope para nuevos usuarios.

De igual manera, reportaron el fallo en el pago a través de la plataforma del Banco de Venezuela. Al igual que fallas en la señal y que no permite modificar los datos ingresados en el portal respecto a los decodificadores, reseñó Tal Cual.

#15Dic Usuarios reportan que registraron sus decodificadores de DirecTV en la plataforma de #SimpleTV y al realizar el pago de los planes a través del BDV no podían terminar la operación. Les dice "pago no registrado" ¿Quién más pasa por esa situación? @ReporteYa pic.twitter.com/fSWv6tgesF — Ray Alvarado (@rayberdl18) December 15, 2020

#SimpleTV qué pasó con la señal ?desde ayer a la 3pm se fue la señal, mi televisor pareciera q no estuviera conectado al deco no me sale ni la pantalla azul que dice buscando señal — Y (@yena_nini) December 15, 2020

