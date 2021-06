Sindicato estadounidense USW solicita liberación de Alex Saab

El Sindicato estadounidense USW, solicitó la liberación de Alex Saab; en un comunicado enviado a medios internacionales.

Desde la detención del diplomático Alex Saab, el pasado mes de Junio, muchas organizaciones internacionales; rechazaron las acciones tomadas, por el gobierno africano de Cabo Verde.

Entre ellas está el Sindicato estadounidense USW, que desde su creación han luchado por los derechos humanos; por la justicia y la libertad.

USW representa a aproximadamente mil conductores, de autobuses escolares en Boston.

Estos conductores provienen de muchos países, la mayoría son trabajadores inmigrantes; de Haití y Cabo Verde.

Organismos internacionales como el Sindicato estadounidense USW han estado alerta, de todo lo que acontece; sobre la liberación del embajador venezolano Alex Saab.

El Sindicato de Conductores de Autobuses Escolares de Boston, envió un comunicado solicitando la liberación inmediata de Alex Saab; ya que su detención en el pasado mes de junio, fue completamente ilegal.

En el comunicado del Sindicato estadounidense USW, señala que Alex Saab es «un diplomático con credenciales ante la Unión Africana» y que está «luchando contra el cáncer».

En su declaración, ellos también condenaron a Estados Unidos por su persecución por motivos políticos; tanto de Alex Saab como de Venezuela.

Recordemos que el diplomático, Alex Saab cumple ya, más de 340 días del secuestro en Cabo Verde, sin respetarle su inmunidad diplomática; y derechos a los convenios internacionales.

“Fui secuestrado por Cabo Verde en connivencia con EE. UU. y durante siete meses me mantuvieron en condiciones que el propio Departamento de Estado de EE. UU. ha calificado de “peligro para la vida”. Desde el primer día de mi secuestro, me torturaron y me presionaron para que firmara declaraciones voluntarias de extradición y prestara falso testimonio contra mi gobierno. Después, Cabo Verde me torturó físicamente tres veces más en la cárcel, además de torturas psicológicas constantes. Pregunte a cualquiera de los otros prisioneros que estuvieron allí. Pueden confirmarlo”. Informó Saab en una entrevista al medio EL ESPECTADOR, dando detalles de su situación actual.

