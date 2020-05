Este viernes, se registró un sismo de magnitud de 6.5 en Nevada; a unos 330 kilómetros al norte de Las Vegas. Sin que se tengan noticias de daños de consideración. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Además, se reportó 11 replicas; el temblor se situó 56 kilómetros al oeste de Tonopah, una pequeña población de unos 2,500 habitantes.

Asimismo, la profundidad del sismo en Nevada se ubicó a 2.8 kilómetros, según USGS. Ocho minutos más tarde, otro temblor de magnitud 4.6.

Tuvo su epicentro 61 kilómetros al sudeste de Hawthorne. Misma zona de Nevada, seguido por otro movimiento sísmico de 4.9 grados al oeste de Tonopah.

JUST IN: A magnitude 6.4 #earthquake struck about 37 miles west of Tonopah, Nevada, shortly after 4 a.m. local time. the USGS reports. pic.twitter.com/BKj7gEpJj5

— AccuWeather (@breakingweather) May 15, 2020