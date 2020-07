Una joven quien se identificó como supuesta «sobrina» de un funcionario llamado Peralta, protagonizó una pelea con una Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En una estación de servicio en el municipio Lagunillas del estado Zulia.

El vídeo se hizo viral en redes sociales y hasta los momentos se mantiene entre los primeros lugares de tendencia en Twitter y muchos usuarios comentaron a favor y en contra.

Asimismo, la joven que dice ser «sobrina de Peralta» se enfrasca en una discusión con la uniformada; sobrepasó los insultos y llegó incluso a las manos. Sin embargo, se desconoce la razón exacta de la discusión.

A pesar que uno de los militares preguntaban si la policía podría detenerla; ninguno de los uniformados respondió a la interrogante.

La joven dijo “Vos a mí no me tenéis que decir, vos no sabéis de quién soy hija yo. Que Peralta se murió no significa nada porque yo sigo siendo familia de Peralta«.

Además, expresó “¿A mí quién me va a meter presa? A la verga, si yo soy sobrina de Peralta. Que se murió fue otra verga. Vení para verte el nombre, que te voy a ver el nombre”. A raíz de la discusión la uniformada, respondió con agresiones. «fuera de aquí, fuera de aquí”.

Esto ocurrió en el municipio Lagunillas del Edo. Zulia. Yo le diría: cuando el enchufe hace cortocircuito. Pero lo cierto es, que la situación de la gasolina en la región tiende agravarse al paso de los días. #Zulia #9jul pic.twitter.com/krdR2E6V3i — Madepalmar (@Madepalmar) July 10, 2020

Cabe destacar, que es un hecho que llama bastante la atención; y este tipo de situaciones por combustible se producen en el país.

¿Quién es Peralta?

Por otra parte, de acuerdo al portal Primera Edición y La Verdad (sin confirmar si es la misma persona que se refiere la joven), informó que el miércoles 8 de julio falleció el exdirector de la Policía de Lagunillas Ilder Peralta. Después que resultó herido en medio de un accidente de tránsito.

No obstante, según el funcionario estaba detenido desde el 25 de octubre del año 2019; luego que un tribunal militar ordenó su captura por el delito de ataque.

Fue liberado después de estar seis meses detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Cabimas.

