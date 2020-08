Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley quienes estaban en la Estación Espacial Internacional (ISS); y bordo de la cápsula Dragon Endeavour SpaceX regresa a la Tierra tras cumplir con una histórica misión iniciada el 30 de mayo.

La cápsula cayó en el Golfo de México y da por finalizada la misión Demo-2, con la que se certificará la capacidad de SpaceX; la compañía de Elon Musk, para realizar viajes espaciales comerciales.

"Thanks for flying @SpaceX."

📍 Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020