Este domingo, los talibanes aseguraron que la explosión, causada presuntamente por un cohete disparado hacia una zona residencial cerca del aeropuerto de Kabul; fue dirigida por EEUU.

“Cerca del aeropuerto de Kabul, un presunto automóvil fue objetivo de una operación de las fuerzas estadounidenses y como resultado el conductor murió», dijo a Efe el portavoz talibán Bilal Karimi.

La cadena Al Jazeera informó que un niño perdió la vida y tres personas han resultado heridas tras la explosión. La cadena TOLONews indicó que el proyectil alcanzó el edificio en el área de Khaja Baghra, cerca del aeropuerto de Kabul.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se puede observar una gran cantidad de humo saliendo de una casa en un área residencial de la capital afgana.

