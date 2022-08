Compartir

Tras las elecciones regionales del 23 de noviembre de 2008, durante la juramentación de Enrique Maestre como gobernador del estado Sucre, Hugo Chávez dijo que comenzó un tercer período de la Revolución Bolivariana, y ese tercer período debe ser una Revolución dentro de la Revolución, una Revolución Socialista con códigos morales, espirituales, socialistas; una transformación integral del país en profundidad comenzando por los valores.

Comienza un nuevo período socialista. «Vamos a convertir a Cumaná en una sociedad socialista, dijo, vamos a conformar las comunas socialistas de Cumaná y tendrán todo mi apoyo, las comunas en todo el territorio de Sucre, en todos los municipios las comunas, las comunas, las comunas populares, las comunas socialistas».

«He dicho que Rafael Ramírez vicepresidente del partido, gobernador Enrique Maestre, alcaldes, alcaldesas; creo que se impone una nueva estructura organizativa, algo así como una confederación de alcaldes, de municipios pero que rompa con los límites de la clásica división político-territorial del país».

Hugo Chávez ratifica a Tarek William Saab como Gobernador de Anzoátegui en 2008

En estas elecciones los candidatos oficialistas triunfaron en 17 estados, sobre un total de 22 en liza, mientras que la oposición, que tenía el poder en dos gobernaciones, ganó un total de cinco y la capital, Caracas.

En el estado Sucre, ya lo dije, ganamos además de la Gobernación por amplio margen, 15 alcaldías, de 15 todas.

En el estado Monagas, desde aquí quiero saludar al gobernador el “Gato” Briceño y al pueblo de Monagas, y al pueblo de Maturín. En Monagas obtuvimos también una victoria arrasadora, de 13 alcaldías ganamos 12 en el estado Monagas.

En el estado Anzoátegui, además de la gobernación, un saludo desde aquí para el gobernador Tarek William Saab, uno de los grandes compañeros líderes de la juventud revolucionaria. En Anzoátegui además de la Gobernación ganamos la Alcaldía de Barcelona, la de Puerto La Cruz y ganamos 21 alcaldías en total, ganamos 18 en el estado Anzoátegui.

La del Tigre, como aquí ganamos la de Carúpano también, gran ciudad del estado Sucre. En Nueva Esparta, a pesar de que no pudimos recuperar la gobernación por ahora, pero le dimos un buen susto a los adecos allá, todavía andan tomando ¿Cómo se llama? Valeriana, la valeriana se acabó en Nueva Esparta; los adecos andaban bien asustados, andaban como palo de gallinero, los adecos de Nueva Esparta, ya le volvió el alma al cuerpo, pero no descansen mucho porque nosotros no descansamos. La Revolución es todos los días, el ataque continúa, la Revolución sigue desplegada en batalla, pero en Nueva Esparta ganamos de 11 alcaldías ganamos 6; la mayoría y en el Delta Amacuro, además de la gobernación ganamos 4 alcaldías ganamos 3.

En total, entre los estados Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, de 64 alcaldías ganamos 54 alcaldías; empezando por las grandes ciudades.

Tarek William Saab Actual Fiscal General de Venezuela

Sigue leyendo ahora en nuestro portal: Tarek William Saab recordó el momento en que conoció a Hugo Chávez Frías

Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»