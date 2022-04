Compartir

«Te Encxntré» habla sobre lo que sienten las chicas antes de irse de fiesta, así define la artista valenciana, Bella K, su nuevo tema musical; el cual sale a la calle con su material audiovisual.

«Cuando nos estamos arreglando nos sentimos bellas, nos vemos al espejo una y otra vez y nos sentimos bonitas. Salimos a divertirnos sintiéndonos hermosas y empoderadas. Te Encxntré habla sobre ese momento en el cual hacemos clic con esa persona en ese lugar que puede ser una discoteca o bar; cuando conectas con esta persona y ya no puedes dejar de bailar con él y las cosas fluyen porque todo es natural y genuino de ambas partes».

Bella K explicó que este nuevo tema también habla un poco del empoderamiento que tienen las mujeres en la actualidad; «hoy puedo decir que nos sentimos muchísimo más seguras y fuertes; y podemos decirle a ellos qué queremos, cuándo, dónde y cómo».

En cuanto al video, nuevamente destaca el director Carlos Ortega y Claudia Garavito quienes plasmaron a Bella K como una chica sexy, segura y que sabe divertirse.

Real, así se muestra Valeria Villalonga, Bella K, en su video, la artista quiso que la gente viera cómo sale a bailar sin importar el qué dirán y Carlos y Claudia lo supieron plasmar.

La cantante acotó que el video muestra «bastante acerca de mi historia, lo bonito que yo sentía cuando salía de fiesta. Nos basamos en que se viera la discoteca con gente real bailando y que mi cabello se viera un poco despeinado; que el maquillaje no fuese perfecto porque se supone que cuando yo salgo bailo muchísimo y el maquillaje tiende a correrse, no mucho pero no está totalmente perfecto».

«Hay escenas en las cuales salgo en el cuarto donde me despierto y aunque estoy mal de la noche anterior me pongo a recordar qué sucedió; y resulta que en vez de tomar algo para el dolor de cabeza o agua sigo la fiesta en mi cuarto; y ahí llegan los recuerdos de esta noche algo loca», explica con jocosidad.

«¡Este video para mí significa mucho! Empoderamiento, felicidad, fuerza, liderazgo, belleza y sensualidad».

Para Bella K el futuro es totalmente incierto, pero se visualiza cantando en tarimas grandes, con un equipo leal que la apoye de corazón y con muchísimo crecimiento artístico.

«Mi música va dirigida a todo tipo de público, pienso en llegar a los corazones de muchísimas personas con el favor de Dios; contándoles al cantar un pedacito de mi historia», confesó la intérprete de Idiota, su primer tema promocional.

«Me siento muy feliz por la receptividad que he tenido al lanzar mis primeros dos temas. Solo son dos pero por ahora muchas cosas buenas y mucha felicidad al ver que la gente poco a poco le va gustando mi sonido, mi música y lo que tengo para decir. Mi proyecto».

