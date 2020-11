La Oficina de Control de Activos en el Extranjero OFAC dio varios lineamientos para la temporada de beisbol 2020-2021. Hay luz verde para iniciar el campeonato pero la OFAC detalló que tanto Magallanes como Tigres siguen con problemas en Venezuela.

Los equipos más populares del centro del país no podrán tener jugadores de las nóminas de MLB en sus filas. Esto por el problema que hay debido a que son fundaciones y que las mismas las maneja las gobernaciones de los estados.

Hasta ahora entre los lineamientos dados por la OFAC a los equipos están el jugar sin público. El calendario planteado es de 40 juegos y el mismo empezará ahora el 30 de noviembre como fecha probable.

Temporada de beisbol 2020-2021 con más lineamientos

Se pudo conocer que la OFAC determinó que pese al problema que existe entre Magallanes y Tigres estos pueden jugar en sus parques. Esto frena la incorporación de figuras que militan en la MLB con estos dos equipos.

Por su parte se pudo conocer que hay otra propuesta y es comenzar en los primeros días de diciembre. Los equipos deben de estar al día con sus jugadores y listos para empezar la temporada. Hasta ahora ninguno de los clubes ha empezado a entrenar.

En ese calendario la jornada inaugural de los equipos es la siguiente: Tigres de Aragua vs Caribes de Anzoátegui; Leones del Caracas vs Tiburones de La Guaira; Bravos de Margarita vs Navegantes del Magallanes; y Águilas del Zulia vs Cardenales de Lara.

Sin público

Hace unos días el presidente de la República, Nicolás Maduro dijo que se jugaría con el 40% de público. Pero hasta ahora lo propuesto por la OFAC a los equipos es ir al terreno sin público presente.

Desde el año pasado con las sanciones impuestas de Estados Unidos a Venezuela se vio afectado el beisbol. Los equipos hicieron milagros el año pasado para jugar pelota y este año el sacrificio será doble con la llegada del COVID 19.

