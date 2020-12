Terremoto de 5.7 se registró en la costa de Antalya, en Turquía

Un terremoto de magnitud 5.7 se registró este sábado en la costa de Antalya, Turquía, de acuerdo al Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM).

El epicentro del sismo se localizó a 16 kilómetros de la ciudad de Acipayam, y unos 120 kilómetros al noroeste de Antalya, a una profundidad de 11 kilómetros.

El sismo tuvo después de una réplica de magnitud 4,4, que se produjo a 48 kilómetros de la ciudad de Denizli.

Por su parte, Observatorio Kandilli indicó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 16 kilómetros de la citada costa, con una profundidad de 93,3 km.

De acuerdo a medios de comunicación de Turquía, el terremoto de 5.7 que se registró se sintió tanto en la costa de Antalya como en las provincias vecinas. Hasta los momentos se desconocen si el sismo dejó víctimas o daños materiales.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.8 in Western Turkey 42 min ago pic.twitter.com/fWIE6MEMRj

— EMSC (@LastQuake) March 20, 2019