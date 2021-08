Este sábado se registró un terremoto en Haití de magnitud 7,2 que afectó varias ciudades.

El movimiento telúrico se ubicó a 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Saint-Louis du Sud, a una profundidad de 10 kilómetros.

A través de las redes sociales, difundieron videos donde se puede observar los edificios parcialmente derrumbados y calles llenas de escombros.

Lo ocurrido evoca el terremoto de magnitud 7 que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, que dejó entre 316.000 muertos y unos 300.000 heridos, según el Servicio Geológico de EE.UU.; reseñó RT.

🇭🇹⚠️

Un séisme en Haïti de magnitude M 7.0 a été signalé aujourd’hui vers 8h30 am. Il a été long et fort, entendu sur tout le territoire et probablement en République Dominicaine.

Pas de dégât, ni de blessé ou de mort pour l’instant.

Ce séisme rappelle le terrible de 2010. pic.twitter.com/G1Gobnxx8r

— Haytien 🇭🇹🕊 (@haytiens) August 14, 2021