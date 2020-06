The New York Band, cuando sabes que el merengue no pasa de moda

El merengue en los años ochenta y noventa sonó hasta más no poder. The New York Band es una de esas orquestas del recuerdo que se apoderaron de las emisoras. No solo en Venezuela también en toda esta área del caribe.

Así hoy vamos a irnos aquellos fabulosos años ochenta cuando esta orquesta latina sonaba. The New York Band pegó en 1987 con sus temas bandera, Cole y Si tú Eres mi Hombre. Ambos todavía suenan en esas fiestas donde aún se baila.

Y es que aquellos legendarios y recordados vocalistas originales como Iris y Franklin conquistaron multitudes. De hecho, en aquel 1987 recorrieron el estado Carabobo de la mano de la recordada Radio 810.

The New York Band y mas recuerdos

Recuerdos y de los Buenos ya que aquel 1987 y 1988 el merengue era la música de moda. Aun se recuerdan aquellas canciones no solo de esta orquesta. También Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, Juan Luis Guerra, entre muchos otros.

Pero The New York Band ganó más seguidores cuando contrataron a Cherito, cantante que falleció el año pasado. Con Cherito pegaron Nadie Como Tú, entre otros temas que gustaron al público caribeño.

Eran aquellos recuerdos donde una fiesta se bailaba puro merengue. Y era el merengue clásico donde también pegó Bonny Cepeda entre otros cantantes. De hecho, más de uno se enamoró de aquellas canciones.

Sonando siempre

Estas canciones a pesar de que los tiempos pasan siempre se recuerdan. Esta orquesta se recuerda como las otras orquestas precisamente por esas canciones que gustaron. Canciones que siguen sonando de vez en cuando.

El merengue para muchos ya no existe y desde hace años se planea una vuelta de este género. Mientras tanto en la plataforma youtube están todas aquellas canciones que sonaron. Muchas de ellas cargadas de recuerdos.

Sigue leyendo:Actriz Edith González a un año sin la dueña de la actuación