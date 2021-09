La ONG Tinta Violeta alega que al mes atiende al menos seis casos de incesto, en los cuales el agresor sexual es mayormente el abuelo, el padre, el tío o un miembro muy cercano al núcleo familiar.

La Organización No Gubernamental está integrada por un grupo de mujeres que articulan esfuerzos entre la sociedad civil y el Estado para defender los derechos de la mujer, así lo describió Orlanis Barreto, periodista y defensora de DDHH, al medio El Cooperante.

Además, agregó que la historia de Ruth María Lasso Ahumada y el incesto con su padre, que fue muy sonado en la frontera colombo – venezolana, asemeja a uno de los tantos casos que se presentan en la sede de la ONG. Pues, frecuentemente son historias que arrastran un historial de violencia sexual, psicológica y verbal que alerta sobre una tragedia de esta magnitud.

Pero, no hay una data oficia sobre estos casos. Sin embargo, Barreto aseveró que mensualmente llegan al menos 6 mujeres denunciando que han sufrido incesto.

Expresó que «Es una media de lo que manejamos de un abuso sexual, pero cuando preguntas ¿quién ha sido el agresor? te consigues con que es el padre, el abuelo, el hermano o algún tío, porque ocurre que el agresor es quien está ligado consanguíneamente a la sobreviviente».

Con relación al caso de Ruth María, la especialista señaló que ella debió sentir incertidumbre cuando su padre comenzó a abusarla. «Ella tuvo que haber sentido incertidumbre porque esto no es algo normal, no es algo que ves en la escuela, ¿cómo va a ser mi padre mi pareja?, pero seguramente fue violentada y obligada y con los años la situación se normalizó al punto de que tenían tres hijos», acotó.

Para Orlanis Barreto, estas situaciones son producto de un sistema de patriarcado; donde se videncia un odio contra la mujer, ya que según estadísticas el 79% de las víctimas de abuso son mujeres.

«El hombre ejerciendo el rol de poder, sea el padre, el abuelo, el maestro, el director de colegio o el entrenador, pero siempre ejerciendo el poder se siente con autoridad para violentar a la mujer. Se evidencia la desigualdad de un sistema patriarcal donde las mujeres nacieron solo para ser madres y se les trata como un objeto», condenó.

Una historia de abusos

La integrante de Tinta Violeta detalló que «Primero, hay una fase donde la mujer no se percata de que el agresor ejerce poder sobre ella porque está enamorada del padre, del cura, de su profesor, etc., pero esta persona empieza a violentar psicológicamente, a humillar, gritar, controlar cómo se va a vestir la mujer, qué va a decir y qué no va a decir a la gente».

«En el caso de Ruth María, su padre la controlaba al creerse su pareja, le decía cómo debía portarse. Además, ejercía violencia psicológica y violencia sexual porque hubo violación, era su padre y le obligó a tener relaciones sexuales. El papá haciéndose pasar por pareja y en su rol de macho vernáculo dijo me sabe a casabe y vas a ser mi mujer», agregó.

Además, añadió que lo más seguro es que la madre de Ruth María la abandonó y la dejó al cuidado de Lasso Zabala porque esta también fue abusada.

«Es probable que ella también haya sido abusada y por eso la abandonó, intentando romper el ciclo de violencia, aunque hay otros casos en que madres y abuelas son cómplices y están conscientes de esta situación. Esto es muy lamentable y no se entiende», precisó.

Es por ello que, la ONG Tinta Violenta se encarga de guiar a mujeres atrapadas en estas relaciones y de proporcionar herramientas para que quienes son abusadas aprendan a detectar señales de alarma sobre esta situación y evitar tragedias como las de Ruth María.

