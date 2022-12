Compartir

La presencia de canas constituye un gran temor para cualquier mujer. Es que atentan contra la belleza debido a que son una marca de la vejez. Es por ello que hoy te sugerimos aplicar un tinte casero elaborado con café. Conoce cómo prepararlo paso a paso.

Tinte casero para cubrir las canas

Para elaborar este tinte casero y cubrir los pelos blancos necesitaremos una taza de café soluble, una taza de agua y una yema de huevo. Reunidos los ingredientes, debemos comenzar colocando en un recipiente el agua y, a continuación, añadir el café soluble o molido. Cuando tengamos el tono esperado será momento de agregar una yema de huevo y revolver perfectamente. Esta preparación la aplicaremos como mascarilla capilar y cubriremos con una gorra de baño. Dejaremos actuar por 40 minutos y lavaremos con abundante agua fría.

Este proceso para esconder las canas con un tinte casero con café podrá implementarse dos veces por semana. Ten en cuenta que al natural no tendrá el mismo efecto que un producto químico ni durará tanto tiempo como con otros tintes, sin embargo, tu cabello no se maltratará y no invertirás mucho dinero para cubrir los pelos blancos.

También puedes leer: Mira todos los beneficios del ocumo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos.