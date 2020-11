Tiroteo en centro comercial de Wisconsin dejó al menos cinco heridos

Al menos cinco personas resultados heridas luego de que se produjera un tiroteo en el centro comercial Mayfair Mall de Wisconsin, Estados Unidos.

El suceso ocurrió alrededor de las 3:00 pm en horario norteamericano, cuando se alertó a los policiales de la presencia de un tirador activo en el centro comercial de Wauwatosa, a unas 7 millas al noroeste de Milwaukee. Testigos informaron que escucharon por lo menos 12 disparos.

Aunque hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo en un centro comercial Wisconsin dejó victimas fatales, imágenes mostraron a por lo menos cinco personas heridas, a quienes introdujeron en ambulancias fuera del centro comercial.

Un gran número de servicios de emergencia, incluidos policías fuertemente armados, acudieron al lugar. Posteriormente, cerraron el centro comercial y las escuelas del área para comenzar la búsqueda del tirador. Por ahora no se sabe las causas que provocaron el tiroteo.

Here’s what it looks like here at Mayfair Mall, large police presence and K-9s are here too @CBS58 pic.twitter.com/UrktgcZODR

— Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020